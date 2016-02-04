تويتر تطلق إيموجي خاصاً بمهرجان "الجنادرية"

أعلنت شركة تويتر عن توقيع شراكة مع الشركة الدولية للدعاية والإعلان والعلاقات العامة، صاحب حقوق الامتياز الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 30" AlDwliah@، حيث ستطلق تويتر، احتفالاً بالمهرجان والتزامه بالثقافة والتراث السعودي، رمزا تعبيريا (emoji) خاصا لتشارك الشعب السعودي هذه المناسبة، لمشاركة أجمل لحظات مهرجان الجنادرية واستخدام الإيموجي الخاص بالمهرجان (emoji).

وما عليكم سوى استخدام هاشتاغ الجنادرية (#الجنادرية) في تغريداتكم وسيظهر لكم.

ويعد المهرجان الوطني للتراث والثقافة (#الجنادرية) مناسبة تاريخية ومؤشراً عميقاً للدلالة على اهتمام قيادة المملكة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة، كما يعد مهرجان الجنادرية مناسبة وطنية يمتزج في نشاطاتها عبق تاريخ المملكة المجيد بنتاج الحاضر الزاهر. ومن أسمى أهداف هذا المهرجان التأكيد على الهوية العربية الإسلامية للمملكة، وتأصيل موروثها الوطني بشتى جوانبه، ومحاولة الإبقاء والمحافظة عليه ليبقى شامخاً للأجيال القادمة.