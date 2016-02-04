عرِّف نفسك قبل أن يُعرِّفُكَ الآخرون

تغفل كثير من الشركات والجهات الحكومية عن وصف وشرح الخدمات التي تُقدِّمها وإحاطة المجتمع أولًا بأول بنتائج وتقارير عن نشاطها، وما تقوم به من برامج ومشاريع مختلفة، ويعتقد البعض أنه من الأفضل عدم الحديث عن ما يتم القيام به، إما بُعدًا عن الساحة الإعلامية؛ تجنُّبًا للدخول في أي مساجلات مع أطراف أخرى، أو حرصًا على الاستفادة من الأخطاء، والعمل على تصحيحها بعيدًا عن القنوات الإعلامية، أو توفيرًا للمصروفات أو غيرها من الأسباب، التي تجعل بعض الجهات لا تُعطي أي إفادة أو تقرير أو معلومات عن أدائها، أو تعريف للجمهور عن النشاط الذي تقوم به.

الجهات التي لا تُعرِّف الناس بأدائها وهويتها، ولا تُصدر تقارير دورية عن آراء الناس في نشاطها، فإن الناس أنفسهم يقومون بوضع التقييم لها وتحديد هويتها وفقًا لتوقعاتهم، وميولهم وأهوائهم، وما يُشاهدونه أمامهم أو من خلال آراء فردية، وكل ذلك قد يكون مخالفًا للواقع، بل قد تكون تلك الجهة تقوم بعمل جبَّار ومفيد ولكن الناس لا يعرفون، فيعتقدون أنها جهة سلبية ذات أداء سيئ.

نظام الرصد المروري الآلي (ساهر)، نظام له الكثير من الإيجابيات والسلبيات، مثله مثل أي نظام آخر، غير أن الانطباع السائد عنه، والذي أظهرته دراسة أجرتها إحدى الشركات منتصف العام الماضي، أن 93% من التغريدات التي تم رصدها من خلال الفريق المسحي البحثي على شبكة الإعلام الاجتماعي، كانت تحمل إطارًا سلبيًّا تجاه ذلك النظام، تلك الدراسة -والتي هدف القائمون عليها إلى معرفة الصورة الذهنية لنظام (ساهر)- أكدت بأن أبرز السلبيات التي جاءت في الدراسة أن 45% من المشاركين يرون أن النظام لا يخرج عن كونه (جباية أموال)، فيما أكدت نسبة منهم بأنه نظام (مجهول).هناك جهات تعمل ليل نهار، ولديها الكثير من الإنجازات والنتائج الإيجابية، ولكنها للأسف تنشغل ولعدة سنوات عن توضيح صورتها للمجتمع، والتعريف بالخدمات التي تُقدِّمها، وتحديد الصورة الذهنية لها لدى الجمهور، ولا تعمل على التواصل مع الجهات الإعلامية، أو تُحدِّد مُتحدِّث رسمي لها، أو تضع استراتيجية إعلامية عامة للتواصل من خلالها مع الرأي العام، والتعريف بنفسها، مما يجعل الآخرين يعرفونها كما يشاؤون، ويُشكِّلون انطباعًا عنها، وصورة سلبية تترسَّخ بمرور الزمن، حتى إذا ما استدركت تلك الجهات هذه السلبية، وفاقت من غفلتها، كان عليها أن تبذل جهدًا مضاعفًا وأموالًا طائلة وحملات ضخمة لتغيير رأي الناس عنها، وتصحيح صورتها الذهنية لديهم، وقد لا تتمكن.

*نقلاً عن "المدينة"