مدريد.. إخلاء طائرة سعودية بعد "إنذار كاذب"

أعلنت السلطات الملاحية حالة "إنذار عام قصوى"، صباح الخميس، في مطار مدريد بناء على طلب من قبطان رحلة للخطوط الجوية السعودية، بعد إنذار تبين أنه "كاذب".

ولاحقاً ، أعلنت الخطوط السعودية أن الإنذار الذي تسبب بإخلاء الطائرة كان كاذباً.

وكان يفترض أن تقلع الطائرة متوجهة إلى الرياض، حسب ما أفاد مصدر من شركة "إينا" التي تتولى إدارة المطار الإسباني.

وأوضحت متحدثة أن "الإنذار العام معناه تعبئة قوات الأمن وأجهزة الإسعاف، وتم عزل الطائرة وإنزال الركاب".

وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن طائرة أخليت بعد إنذار بوجود قنبلة في مطار مدريد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن إنذاراً على طائرة للخطوط السعودية متجهة من مدريد إلى الرياض تسبب بإنزال ركابها.