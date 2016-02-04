100 مليون دولار من السعودية للاجئين السوريين

تبرعت المملكة العربية السعودية، الخميس، بـ100 مليون دولار إضافية لمساعدة اللاجئين السوريين.

وأعلن وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، هذا الدعم خلال مؤتمر للمانحين في لندن، لمساعدة السوريين الذين أنهكتهم الحرب.

وبذلك يصبح مجموع المبلغ الجديد المتعهد به من قبل السعودية 200 مليون دولار، علماً أنه لا يزال يتوفر 90 مليون دولار من الالتزامات السابقة وهي متاحة للصرف في الفترة المقبلة.

وكانت كل من بريطانيا والنرويج قد تعهدتا بتقديم 2.9 مليار دولار إضافية لمساعدة السوريين بحلول عام 2020 سعياً إلى إعطاء دفعة لمؤتمر للمانحين تأمل الأمم المتحدة أن يجمع أكثر من 7 مليارات دولار للعام الحالي وحده.

من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في بداية المؤتمر في لندن، إن بلادها تعهدت بتقديم 2.3 مليار يورو (2.56 مليار دولار) كمعونات لسوريا بحلول 2018، منها 1.1 مليار هذا العام.

وسيحاول مؤتمر لندن، الذي يستمر يوماً واحداً، تلبية الحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.