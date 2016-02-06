الحرب الكيماوية

في العاصمة السعودية الرياض توجد محلات كثيرة تبيع الخضراوات المجلوبة من منطقة القصيم وتلقى رواجاً كبيراً على رغم ارتفاع أسعارها لوجود اعتقاد بأن جودتها أعلى، ولخوف الكثيرين من أن منتجات بعض مزارع مناطق أخرى ملوثة بمياه الصرف الصحي، أو بكيماويات مصدرها السماد أو المبيدات.

الخميس الماضي نُشر في الصحف المحلية خبر غير سار لسكان العاصمة، وبالتأكيد لسكان القصيم قبلهم، إذ كشف مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية عن ستة أطنان من المحاصيل الزراعية، المحتوية على نسبة عالية من متبقيات المبيدات، وتم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ومتبقيات المبيدات، ومعها الأسمدة من هواجس الصحة والبيئة في كل أنحاء العالم، وأعتقد أن أحد أهم أسباب ذلك هو تحول الزراعة إلى صناعة، أي أن المعادلة القديمة المكونة من الإنسان، والأرض والماء، والطبيعة لم تعد هي محددات الإنتاج، وباتت اليوم الآلة والمبيد الحشري، والسماد الكيماوي، وحتى الطبيعة احتال الإنسان عليها بالبيوت المحمية، هذه البيوت التي وجدت ليأكل البشر كل الأصناف طوال أيام العام، وهذا مخالف لطبيعة الأرض والمواسم، وربما بتعمق جيني سنجده مخالفاً لطبيعة الإنسان في كل بقعة من بقاع الأرض اشتهرت بمحصول معين.

المشكلة ليست فقط في تلوث المنتجات بل في تلوث البيئة، ومشكلة العالم العربي ونحن جزء منه عدم رسوخ ثقافة المحافظة على البيئة، ولا يعرف الكثير من المخططين والمنفذين أن مفهوم التنمية لم يعد قاصراً على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل أصبحت المحافظة على البيئة وصيانتها من الأسس المهمة التي تتم في إطارها عملية التنمية.

بقايا المبيدات الحشرية على الخضراوات والفواكه، له آثار جانبية خطرة على حياة المستهلك، في حال تناولها على المدى الطويل، إذ يسبب تراكم السموم في الجسم أمراضاً عدة، من بينها أمراض الكبد والسرطان، كما أن لها دوراً في خفض نسبة الإنجاب في بعض الحالات بحسب كثير من الدراسات، وقد تؤدي إلى الوفاة، إذا كان تراكم السموم بنسب عالية.

المشكلة لها أبعاد لا يفقهها المزارعون، أو فلنقل العمالة الأجنبية التي تزرع لنا ما نأكل، إذ لم يعد هناك مزارعون سعوديون بالمعنى الحقيقي إلا نادراً، وهي أن الاستخدام الخاطئ من حيث عدد مرات التطبيق والتوقيت غير المناسب والجرعات غير الفعالة أدى إلى ظهور صفة مقاومة الحشرات والممرضات النباتية والحشائش لفعل المبيدات، وأنه قوي التأثير على الأعداء الحيوية للآفة من الطفيليات والمفترسات، فالمبيد كما هو ضار ومميت للحشرات والآفات الضارة ضار أيضاً على الأعداء الحيوية النافعة.

أيضاً هناك التأثير في الحشرات الاقتصادية، مثل نحل العسل والنحل البري وغيرها، وعلى الحيوانات الذي لا يقتصر على نفوقها ولكن يمكن أن تحدث تأثيرات جانبية مثل تراكم المبيدات في اللحوم والألبان، وهذا يستوجب عمل كشف دوري لمتبقيات المبيدات في منتجات الحيوانات قبل تداولها في الأسواق.

كل ذلك يؤثر على الإنسان، كل ذلك يثير القلق فلم تعد للخضروات رائحة الأرض، وطعم الطبيعة باتت لها رائحة القلق، وطعم مر يشبه طعم الخوف من المجهول.

*نقلاً عن صحيفة "الحياة"