القوات السعودية تدمر عربات ومركبات للميليشيات في جازان

دمرت مدفعيات ودبابات القوات السعودية في ساعات متأخرة من ليلة الخميس، عشرات العربات العسكرية والمركبات المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قبالة محافظة الطوال في منطقة جازان.

وأفاد مراسل "العربية" بمنطقة جازان بأن الطائرات بدون طيار ومنظومة المراقبة الليلية السعودية رصدت العربات العسكرية والمركبات المسلحة الحوثية قرب تبة الدغاسة اليمنية، التي كانت تتحرك باتجاه الحدود السعودية اليمنية.

كما ذكر أن قوات الراجلة السعودية، وأثناء تأدية مهامها اليومية، كشفت عن عناصر أخرى من الميليشيات في مواقع أخرى، ما دعا إلى التعامل معهم بحسب ما يقتضيه الموقف.