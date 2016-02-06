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السعودية.. فيديو لمقيم يعتدي على امرأة داخل أحد الأسواق

المصدر: الرياض - ماجد الهزاع
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تداول المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمقيم قام بدفع امرأة في أحد المحلات التجارية، كما يظهر الفيديو، ليتم القبض عليه من قبل رجال الأمن، وينهال عليه عدد من المتسوقين بالضرب بعد محاولته الفرار.

تضاربت الأنباء عن مكان حدوث الاعتداء، فالبعض رجح أنه وقع في العاصمة الرياض، وهذا ما نفاه المتحدث الرسمي لشرطة الرياض العقيد فواز الميمان، حيث أكد لـ"العربية.نت" أن شرطة الرياض لم تتلق أي بلاغ عن هذه الحادثة، ولم يثبت إلى الآن أنها وقعت في مدينة الرياض.

المغردون أطلقوا هاشتاغ #وافد_يعتدي_على_سعودية للمطالبة بالقبض على المقيم الذي دفع المرأة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقه.

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