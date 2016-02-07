السعودية تحبط تهريب 64 ألف حبة كبتاغون

أحبط جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 64.165 حبة، عُثر عليها مُخبأة في 4 علب من الحلويات كانت ضمن أمتعة أحد القادمين إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المدير العام لجمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، سعد البقمي، أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين وأمتعته الشخصية عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في علب موجودة داخل حقيبة ملابسه ومغلفة تغليفاً بقصد التمويه على رجال الجمارك، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد أن منسوبي الجمارك في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة يقفون سداً منيعاً أمام تلك المحاولات البائسة، وسيبذلون أقصى الجهود لمكافحة التهريب بأنواعه كافة.