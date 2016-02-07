حريق بمستشفى خاص بالرياض.. ولا إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة السعودية الرياض حريقا نشب في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد احتراق كابل كهربائي في القبو التابع لمبنى العيادات الخارجية.

فرق الدفاع المدني وبمشاركة الأطقم الطبية في المستشفى والهلال الأحمر قاموا بعملية إخلاء المرضى، تزامناً مع عملية إخماد الحريق ومحاولة السيطرة عليه.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي لـ"العربية.نت" أنه لم ينتج عن الحريق تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن، وأن فرق الدفاع المدني تقوم حالياً بعملية التطهير، تمهيداً إلى إعادة الأوضاع.