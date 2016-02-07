شرطة جازان تضبط مصنعا أنتج 3350 لترا من الخمور

ضبطت شرطة منطقة جازان موقعاً سرياً لتصنيع مادة العرق المسكر، بإحدى المزارع في محافظة بيش، يديره مقيمون من جنسية عربية.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم محمد الحربي أنه في إطار الجهود اﻷمنية على المتسللين ومخالفة نظام الإقامة والعمل ومتابعة مروجي المسكرات تمكن فريق من شعبة التحريات بشرطة محافظة بيش بمداهمة موقع سري داخل مزرعة، عثر فيها على 134 "جركل" سعة 25 لترا تحتوي على مادة العرق المسكر مع أدوات التصنيع مع القبض على عمال المزرعة.

وأفاد الحربي بقيام الفريق ذاته بتنفيذ مداهمة أمنية لموقع آخر، يديره وافد من جنسية عربية عثر بحوزته على كمية من القات المحظور ومبلغ مالي كبير.

وأشار الحربي إلى اتخاذ اللازم حيال المروجين والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.