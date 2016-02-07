متى ننتهي من هذا التشويه؟

كتب الأخ خالد الوابل عبر حسابه في تويتر هذه التغريدة المعبرة: «‏أتوقع لو وظفنا أكبر شركة دعاية بالعالم لتشويه الصورة لن تبلغ ما بلغناه بفعل أنفسنا». في أخرى كتب المغرد ناجي بن مساعد نقلاً عن الشيخ محمد الغزالي: «‏ليس بالضرورة أن تكون عميلاً لتخدم أعداء ‏وطنك، إذ يكفي أن تكون غبياً جاهلاً لتقوم بذلك». وسبق أن كتبت بالفكرة نفسها تغريدة تقول إنه حتى لو اجتمعت كل وكالات الاستخبارات الكبرى في العالم على طاولة واحدة للتخطيط لإلحاق الأذى بمجتمع وسمعة المملكة، لما نجحت بالقدر الذي نجح به «البعض» منا.

لقد حفل الأسبوع الماضي بكم غزير من هذه الإساءات، وأعتقد أن معظم من كانوا السبب وراءها ربما لم يقصدوا بالضرورة الإساءة لكنها بيئة الفوضى العارمة التي يعج بها فضاء المملكة في كل وسائل التواصل الاجتماعي. أحدهم خرج بمقطع فيديو يجيز ضرب الزوجة، ويتحدث عن ذلك بثقة على رغم أن ولي الأمر قد قيد ذلك، وأصدر أنظمة تجرم الفعل. في مقهى يقدم قهوة ستاربكس قررت إدارة المكان فجأة منع النساء من الدخول وشراء القهوة بأنفسهن ووضعت ملصق على الزجاج. السبب أن مدير محل القهوة تلقى تعليمات من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجوب فعل ذلك. أحد الدعاة خرج ليتحدث عن الجن ويزعم أمام جمهور الجالسين أمامه بوجود جني شاذ جنسياً ثم بدأ يقلد حديثه ومفرداته بسخرية. في مشهد آخر يتحدث أحدهم عن الحوريات ونعومتهن بإيحاءات جنسية بذيئة مشيراً إلى عدم حاجتهن للكريمات والمساحيق ثم تنتقل الكاميرا إلى شخص آخر بين الجمهور وقف يتراقص طرباً بذلك وكأنه واقف أمام باب الجنة. كل هذه القصص متوافرة مع الأسف في الإنترنت ويراها العالم من شرقه لغربه.

هذا على مستوى الدعاة. على مستوى المسؤولين تفاجأ الجميع قبل شهر تقريباً بتعليمات صدرت من وزارة الشؤون البلدية والقروية ونصت على فصل العضوات المنتخبات في المجالس البلدية عن الأعضاء الذكور في اجتماعات المجلس المنتخب أعضاؤه وتطبيق فكرة التواصل في ما بينهم عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة. هذه في الحقيقة لا ترتكز على أي نظام وأراها مزايدة باهتة على ما هو متبع في مجلس الشورى الذي يحضره الملك كل عام ولم يتم فصل الجنسين عن بعضهما في المكان، لكن يبدو أن الاختراقات تحدث في كل وزارة. اليوم ومع الأسف تحول هذا الموضوع إلى قصص تندر وسخرية في وسائل الإعلام العالمية. قبل يومين ظهر مقطع تسجيلي لأحد المحتسبين يطالب جماهيره بالدعاء على الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز لأسباب واهية ومزايدات فاضحة على الدولة التي يمثلها الرئيس العام. وطبعاً يستحيل أن ننسى الماضي القريب والبعيد نسبياً وما تلقاه المرحوم غازي القصيبي أو الوزير عادل فقيه أو الأدباء أو المؤرخون كالغذامي والحمد وغيرهم من حملات وتشويه وتهم تصل إلى حد الردة والكفر بالله من دون أن تتم مساءلة أحد منهم. إنها حملات لا تتوقف واتجاهاتها متعددة، لكنها تصل إلى مصب واحد في نهاية النهر وهو من بين عدد من النتائج الأخرى، الإساءة للوطن ومسؤوليه وشعبه بجميع الطوائف والأعراق.

لو أن هذه الأمور محدودة الأثر في الداخل فقط لهانت قليلاً، لكنها اليوم أصبحت بمثابة الفضائح المزعجة لاسيما وغالبها ملتصق بالتشدد الديني والقبلي الذي جميعنا يعرف مآلاته. والمقلق من زاوية أخرى أن لهذه النزعات والانفلات في الفتاوى والأحكام آثاراً سلبية على مستوى التنمية الاقتصادية وهذا ما يستوجب الانتباه له في هذه الأوقات تحديداً. جميعنا يعرف أن هناك بيئة حاضنة لهذا الجدل العقيم وفي غياب الأنظمة الرادعة للجم هذا التهور، تتشكل هذه البيئة مع السنوات بصورة بشعة وتأخذ صفة الالتصاق فتخيف المستثمر تحديداً وتصده عن المغامرة برأسماله في مشاريع نحن في أمس الحاجة إليها. من هو المجنون الذي سيضع ثروته تحت رحمة محتسب متحمس وربما جاهل أو قصير نظر قد يقف يوماً أمام النشاط ويأمر بإغلاقه لأي سبب يراه؟ الواقع أنها لا تتوقف هنا عند المستثمر بل قد تكون السبب الرئيس لهروب المواطنين للخارج في الإجازات وخروج الأموال التي يفترض أن تنفق في الداخل.

سمعت أثناء كتابة هذه المقالة أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنوي مقاضاة الشخص الذي سجل تلك المادة ونشرها. أتمنى أن تمضي الرئاسة في هذه الدعوى وأن يقدر القضاء خطورتها ويصدر أحكامه المناسبة من دون تمييز لطرف عن الآخر. فقط تطبيق القانون هو الكفيل برفع الوعي العام والإقلال من انتشار وتوسع هذه الممارسات. في هذا السياق وللتذكير، هناك قضايا منظورة أمام المحاكم موجهة ضد محتسبين أساؤوا بتوجيه مفردات ومعان قبيحة لأفراد ذوي صفة اعتبارية في المجتمع وما زالت بعض القضايا محل شد وجذب من دون الوصول لقرار حول أهلية المحاكم المناسبة لذلك. كل هذا وأقصد اللجوء للقانون بواسطة المتضرر مطلوب لكنه برأيي لا يكفي. علينا من جديد كدولة، منع المنفلتين من الخطب والفتاوى المجنونة وذلك بتفعيل الأمر الصادر قبل سنوات بحصر الفتاوى على أعضاء هيئة كبار العلماء فقط. علينا وتحت مظلة النظام كبح جماح البعض من التعدي على الممتلكات والمؤسسات وقطع الأرزاق كالذي أمر بمنع النساء من شراء كوب القهوة. هل دور الهيئة يمتد إلى مثل هذه القرارات؟ المعروف أن مثل هذه القرارات تتصل بوزارة التجارة وبلديات المدن أو بواسطة حكم قضائي.

إن كنا ننوي فتح البلاد للاستثمار وخلق الوظائف الجديدة وهي اليوم غائبة عن خريطة الوظائف الحالية في المملكة، ونحن بأمس الحاجة لها لرفع مستويات دخل الفرد والعائلة، فليس أمامنا خيارات سوى طمأنة رؤوس الأموال وتهيئة المناخ الملائم وفي طليعة ذلك فرض السلم الاجتماعي من خلال رضوخ الجميع إلى سيادة القانون الواضح بلا ضبابية. علينا وقف أي جهة أو أفراد يتسببون في غموض الصورة وإرعاب الناس وخلق البلبلة ووضعهم أمام طائلة المساءلة والتحقيق. مؤسف وجود هذه الظاهرة في الوقت الذي ننفق فيه ملايين الدولارات لمؤسسات العلاقات العامة الدولية المهتمة بتحسين صورة البلاد فقط ليحدث موقف مشوه ينسف كل الجهود وتذهب تلك الأموال هدراً. علينا أن ندرك أن من يزايد على الدولة في أي تشريع ينادي به مستخدماً الدين وتخويف الناس ثم تتحول القصة إلى فضيحة إنما هو يعلن التحدي لسيادة الدولة ذاتها ويتعمد الإساءة وإلحاق الضرر بالمجتمع. يكفينا صراع العقود الأربعة الماضية الذي لم ينتج معه إلا ضياع ملايين الفرص التنموية، سواء في بناء الفرد السعودي أم تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر دخل الأفراد والدولة. عقود أربعة كان الفكر الصحوي فيها سائداً من دون مساءلة من أحد وكان رموز هذه الحركة يضعون أنفسهم في منزلة أولياء الأمر. لقد كانت عقوداً عصيبة لم تكن لتترعرع وتقوى لولا تغليب الجميع لإحسان الظن برموزها وخطابها وإلا عقلاً ومنطقاً كيف لوطن أن ينهض بينما تقوده حكومة شرعية تعمل وتجتهد وتخطط، وجهات أخرى تتقمص دورها وتبتكر كل العراقيل، بل وقد تصل إلى تخوين بعض المسؤولين في الحكومة، وتكفيرهم والطعن في ولائهم.

* نقلا عن "الحياة"