اليمن.. التحالف يقتل 17 حوثيا بينهم 3 قيادات

أفادت مصادر "العربية" في صنعاء أن 17 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا في غارة جوية لطائرات التحالف في منطقة نقيل بن غيلان شمال شرق العاصمة صنعاء، بينهم 3 من أهم القيادات الميدانية.

وأوضحت المصادر أن القياديين القتلى هم طه المتوكل والحسن شرف الدين وحمزه شرف الدين.

وقالت المصادر إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من اقتحام بلدة مسورة شمال غرب العاصمة صنعاء

مصادر ميدانية أكدت أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات في نقيل بن غيلان وهي في طريقها من العاصمة صنعاء لدعم الميليشيات في مناطق المواجهات ببلدة مسورة الواقعة غرب مديرية نهم.