أبوصالح.. 40 عاماً في صناعة حذاء "الزبيرية"

الخراز محمد حسن أبو صالح شارف عمره على الـ75 عاما، وشارك قرابة 28 عاما في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة بجناح المدينة المنورة.

عُرف أبو صالح بالخراز نسبة إلى مهنة والده التي اتخذها منذ صباه، وواصل العمل بها حتى أتقنها وبرع في صناعة الأحذية التقليدية المسماة بـ"الزبيرية" بأشكال وأنواع مختلفة.

وأوضح أبو صالح لـ"العربية.نت" أن المهنة شيقة، وهي مصدر رزق أسرته، واشتغل بها نحو 40 عاماً.

وأضاف أن الأنواع التي يصنعها تتعدد من حيث جودة الجلد المستخدم والسعر، وهو يصنع الحذاء من جلود الغنم والبقر والجمال، وأفضلها الأحذية التي تصنع من جلد الغنم.

وقال إن أسعار الأحذية تتراوح من 50 ريالا حتى 300 ريال للحذاء الواحد.