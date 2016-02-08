الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخ سكود فوق خميس مشيط

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت فجر اليوم صاروخ سكود تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة عسير حيث تم تدميره في الجو فوق خميس مشيط بدون أي أضرار.

وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

وقال الناطق باسم التحالف العربي العميد احمد عسيري لوكالة فرانس برس انه تم اعتراض الصاروخ "حوالى الساعة الثالثة من صباح اليوم" الاثنين. واضاف "إنهم يواصلون استهداف المدن"، مشيرا الى المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن والعاصمة صنعاء.



