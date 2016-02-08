بالصور.. مليون تمرة على طبق واحد في الأحساء

جذبت مليون تمرة على طبق واحد ظهر اليوم زوار مهرجان "ويا التمر أحلى 2016" الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء، حيث أشاد الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بطريقة العرض الجذابة لهذا الطبق الذي يضم 23 صنفا من التمور، أبرزها الاخلاص، الرزيز، الشيشي، الغر، الشبيبي، إضافة إلى المنتج الجديد في الأحساء الذي سجل نجاحا كبيرا وهو نوع ( المجدول).

وأوضح عبدالرحمن عبدالحميد الحليبي المشرف على الطبق العملاق، أنه يزن 11174 كلغ، ويحتوي على مليون وخمسة آلاف وخمس مئة وسبعين تمره.

وتعرف أمير الشرقية والأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء وأمين الأمانة المهندس عادل الملحم على ميزات هذا الطبق الذي استغرق تحضيره 9 أيام،وتنفيذه 11 ساعة بأياد 43 عاملا، حيث يصل قطره إلى 6 أمتار.