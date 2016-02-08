سفير السعودية بالعراق: لا نتدخل في أحكام قضاء الدول

علق السفير السعودي لدى بغداد، ثامر السبهان، على حكم الإعدام الذي نفذته السلطات الأمنية العراقية بالسعودي عبدالله عزام القحطاني، يوم الجمعة الماضي، بتهمة الإرهاب، بعد أن تم إيقافه في بغداد عام 2009، كما أن هناك 7 سعوديين تمت مصادقة أحكامهم وتوقيعهم على تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الفترة المقبلة.

وقال السبهان لـ"العربية.نت": "إن السعودية لا تعترض ولا تتدخل في الأحكام القضائية للدول الأخرى"، مضيفاً أنه طلب من "الحكومة العراقية مقابلة المسؤولين في وزارة العدل بغرض مناقشة موضوع السجناء السعوديين، والاطلاع على أوضاعهم وظروف محاكماتهم، وبحث إعادة تلك المحاكمات بوجود محامين مكلفين ومندوبين من قبل سفارتنا، والنظر في منحهم حقوقهم القانونية والإنسانية من مقابلة ذويهم حتى وإن كان هناك أحكام بالإعدام".

وأضاف السفير السبهان: "إن السلطات الأمنية العراقية لم تبلغنا بتنفيذ الحكم إلا في اليوم التالي"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من السجناء السعوديين يقال إنه مورست عليهم ضغوط بالتحقيقات، ونخشى ألا يتحقق العدل، ونحن ضد الاٍرهاب والإرهابيين وأصحاب الفكر الضال والمحرضين والداعمين، ولا نرضى بأي حال قيام أي إنسان مهما كانت جنسيته بترويع الآمنين".

يذكر أن السعودي عبدالله عزام القحطاني، وجهت له تهم بقتل صائغي الذهب في بغداد، حيث كان حينها مسجوناً في الأنبار، وكذلك تفجير عدد من الوزارات والمباني مع آخرين، حيث يواجه السعوديون في العراق صعوبة في مقابلة محاميهم، لاسيما أن المحامين يتعرضون إلى التهديد من قبل السلطات العراقية في حال الاستمرار في الدفاع عن الموقوفين السعوديين هناك.