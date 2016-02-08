عملية نوعية للقوات السعودية قبالة جبل الملحمة في الحرث

قتلت القوات السعودية الخاصة أربعة عشر عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع في عملية نوعية نفذتها قبالة جبل الملحمة السعودي بمحافظة الحُرث. كما أصيب عدد من مسلحي الميليشيات، فيما فر آخرون، وضبطت القوات السعودية قذائف وأسلحة متنوعة.

وفي منطقة نجران، نفذت القوات السعودية المشتركة عمليات قصف غير مباشرة للرد على قذائف أطلقتها ميليشيات حوثية باتجاه مدينة نجران، وأسفرت عن مقتل مقيم وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أوضحه الناطق الرسمي للدفاع المدني.

فيما تواصل فرق حرس الحدود عمليات المسح ووضع كمائن ونشر قناصين على المرتفعات الجبلية في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، لمنع أي محاولة تسلل أو هجوم قد تنفذه الميليشيات.