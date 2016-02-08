الجبير: نجدد استعدادنا للمشاركة بقوات برية في سوريا

وجه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على إبداء الرغبة في محاربة داعش، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده في واشنطن مساء الاثنين، عقب محادثات أجراها مع نظيره السعودي عادل الجبير.

من جهته، جدد وزير الخارجية السعودية استعداد المملكة للمشاركة بقوات برية خاصة في سوريا، ضمن التحالف الدولي. وأوضح أن تفاصيل هذه المشاركة البرية في سوريا تخضع للنقاش من قبل مختصين. كما قال:" نعمل على توفير الدعم للمعارضة السورية من أجل رحيل الأسد".

وأضاف أن واشنطن رحبت بتكثيف المملكة جهود المشاركة لمحاربة داعش.

إلى ذلك، شدد على أن المملكة عازمة على "حل أزمات المنطقة من خلال النقاش".

وتناول الاجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي بحث ملفات عدة، مثل سوريا واليمن وفلسطين.

وأكد كيري أن المفاوضات ضرورية لإيجاد مخرج من الأزمة السورية.

وفي الملف اليمني، قال إن إجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع في اليمن قد يكون ممكنا خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف "خلال الأسبوع المقبل قد يكون ممكنا أن نحاول المشاركة في مناقشات بناءة بشأن كيفية إنهاء الصراع".