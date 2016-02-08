وزير الخارجية السعودي يزور المغرب الأربعاء

أفادت السفارة السعودية في الرباط، لمراسل "العربية" في المغرب عادل الزبيري، أن الدكتور عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، يزور المغرب رسميا يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع وصول الجبير إلى مطار العاصمة المغربية الرباط الأربعاء القادم حوالي الساعة 10.00 صباحا، بتوقيت غرينتش، وسيكون في استقباله رسميا، صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي.



وهذه أول زيارة رسمية إلى المغرب، لوزير الخارجية السعودي منذ وصوله إلى قيادة الدبلوماسية السعودية.

وسيجري رئيسا دبلوماسية المملكتين المغربية والسعودية، "محادثات رسمية" ثنائية، تتناول ملفات الشراكة والتعاون، وتتطرق إلى القضايا الإقليمية البارزة مثل محاربة الإرهاب، والملفين السوري واليمني.