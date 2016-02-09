إنشاء كلية لذوي الإعاقة البصرية في الشرقية

أعلن الأمير محمد بن فهد إنشاء كلية خاصة لذوي الإعاقة البصرية في المنطقة الشرقية. وستكون هذه الكلية باسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث ستشكل إضافة علمية متخصصة باللغة العربية والإنجليزية من خلال لغة "برايل" العالمية، وتوفير فرص التعلم والتدريب والإعداد والتأهيل من خلال الدراسات الجامعية لاحتياجات سوق العمل، وإكسابهم مهارات الحياة بما يمنحهم الثقة ويمكنهم من الاعتماد على أنفسهم للتغلب على صعوبات إعاقتهم.

وكان ذلك أثناء توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني في مجالات التدريب بحضور السفير البريطاني لدى المملكة، سايمون كوليس، لتنفيذ برنامج السبرنغ بورد الذي يخدم ذوي الإعاقة البصرية على مستوى الشرق الأوسط، حيث ستقوم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بطباعة هذه المناهج التعليمية باللغة الإنجليزية، انطلاقاً من مسؤوليتها لخدمة فئات المجتمع كافة، ومنها فئة ذوي الإعاقة البصرية.

من جهته، أوضح الدكتور عيسى الأنصاري أنه تم إنشاء نادي رؤية لخدمة هذه الفئة من خلال تقديم الدورات التدريبية وإكساب المكفوفين من ذوي الإعاقة البصرية المهارات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة وتأهيلهم لسوق العمل منذ ست سنوات.

وقال الأنصاري إنه "تم تخصيص قطعة الأرض بعزيزية الخبر بـمساحة قدرها 3000 متر، كما تم توقيع عقد تصميم البرامج الدراسية ونظام"، مبيناً أن الكلية ستقدم خدماتها لذوي الإعاقة البصرية من خلال برامج الدبلوم والبكالوريوس والدورات التطويرية، إضافة إلى تهيئة مخرجات هذه الكلية لسوق العمل.