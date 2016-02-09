الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً فوق جازان

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً، فجر الثلاثاء، أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وقد تم تدمير الصاروخ فوق مدينة جازان، وفق مراسل "العربية".

وأوضح المراسل أن "وحدة الباتريوت" التابعة لقوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الصاروخ بعد أن دخل إلى الحدود السعودية بـ40 ثانية تقريبا.

وسرعة الصاروخ، الذي أطلق في تمام الساعة 5:30 فجراً بتوقيت السعودية، تجاوزت 1400 كلم في الساعة. وهذا الصاروخ الباليستي كان معدلا ببطاريات، كما تمت إضافة مواد اشتعال صلبة له.

وهذا يُعتبر خامس صاروخ تعترضه قوات الدفاع الجوي في جازان.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخاً باليتسياً أطلقته الميليشيات باتجاه منطقة عسير، إضافة إلى تدمير منصة إطلاقه بعد تحديد موقعها داخل اليمن.