السعودية.. استحداث إدارة للأمن المدرسي تشمل كل المناطق

أصدر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى قراراً باستحداث إدارة للأمن المدرسي وربطها تنظيمياً بالمشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بالوزارة.

وتضمن قرار العيسى إنشاء قسم للأمن المدرسي في كافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات.

ويشمل القرار تدريب حراس المدارس على إدارة الطوارئ والمهارات الأمنية، وبموجب هذا القرار ستنقل تبعية حراس المدارس من إدارات التعليم للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.

كما يهدف القرار لتطوير وتدريب حراس المدارس على مهارات الأمن والسلامة المدرسية، وآلية التعامل مع الحوادث المدرسية الطارئة، وربطهم إلكترونياً بشبكة اتصال وتواصل.