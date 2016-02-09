خدمة: هيا تعال!

كثير من الخدمات يقوم المواطن بسداد رسومها مهما حدث من مبالغة في تلك الرسوم، وأي تعطيل أو مماطلة في السداد تبادر تلك الجهات في إظهار وجوب صيانة حقوقها من ذلك المواطن الذي استهان أو أساء الاستخدام أو تقاعس أو اجتاز موعد السداد، فسوف يجد أن أنظمة تلك الجهات تأخذ حقها (كاملا مكملا) بينما لو قصرت هي في تقديم خدماتها فليس هناك قانون يستند إليه المواطن في استرجاع حقه، بل نجد القاعدة القديمة الجديدة (ادفع) ثم (اشتكي).

كل جهة من تلك الجهات لها أساليب عجيبة في تقديم الخدمة، ولأنها تمثل القطاع الخاص (أو شبه) غدت مشمرة عن ساعد الجد لتبين لنا عضلاتها.

ولا يمكن استثناء أي جهة من هذه الممارسات وهذا ليس تنظيرا على هامش الكتب المفندة لذلك التوحش بل القضية أسهل من ذلك بكثير.. هي قضية الشعور أو الإحساس بالغبن إزاء تلك الخدمات الناقصة والمستوفية لحقوقها بغض النظر عن تقديم الخدمة المتقدمة.

وكل مواطن لديه عشرات القصص مع هذا القطاع أو ذاك، هي قصص تمثل مسلسلات تحكي تردي الخدمة وعنترية تلك القطاعات الخاصة أو شبه الحكومية..

وقائمة (صداع الخدمات) تعددت وتوزعت الاهتمامات إذا اشتكيت من وضع تم إحالتك إلى جهة أخرى.. وفي مدينة جدة مازال حلم تصريف الصرف الصحي وليدا ولأنه وليد لا نعرف تحديدا هل هو ابن شرعي للأمانة أو انتقلت أبوته لشركة المياه الوطنية وبسبب تناقل هذه الأبوة لم يجد مواطنو حي المروة (يبلغ تعداد سكانه 200 ألف نسمة) سوى التباكي وهم يحملون شكواهم باختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه المحلاة.. ولأن شكواهم لا تزال حارة (كون الحي مازال فتيا) كان يجب عليهم التآسي بمن سبقهم من الأحياء الأخرى التي فاضت فيها المياه الجوفية بالصرف بالمياه العذبة محدثة (كوكتيلا) معتبرا.

والساخر لا يجد من وسيلة لاستعادة حقه سوى الضحك على النفس أو على الحالة.. وكلنا يضحك مما يقدم لنا من خدمات شعارها ادفع (وهيا تعال).

*نقلاًَ عن "عكاظ"