داعش يتبنى تفجير سيارة في حي العزيزية بالرياض

تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن تفجير سيارة متوقفة في أحد شوارع العاصمة السعودية أدى لإلحاق أضرار مادية.

واعترف التنظيم الإرهابي أن أحد عناصره ألصق قنبلة بإحدى السيارات المتوقفة بحي العزيزية وقام بتفجيرها، ما تسبب بأضرار بالسيارات المجاورة.

وكانت قد انفجرت صباح أمس الاثنين سيارة سعودي أثناء توقفها أمام منزله بحي العزيزية بمدينة الرياض، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد إلى أي أذى.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض حينها، أن دوريات الأمن تلقّت بلاغاً صباح البارحة من مواطن عن تعرض سيارته لانفجار وهي متوقفة أمام منزله، لافتاً إلى أنه تبين تعرض السيارة، وهي من نوع صالون، لبعض الأضرار وتهشم زجاج عدد من السيارات المجاورة لها في الحي.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات التحقيق في الواقعة.