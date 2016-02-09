مستشفى الملك عبدالله بالرياض يشهد فصل توأم سوري

سيتم الأحد المقبل في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال (بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض) عملية فصل توأم سوري (تقى ويقين)، وذلك بمشاركة عدد من أبرز الاستشاريين السعوديين من عدة تخصصات، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويشترك التوأم في منطقة الرأس، ويُعد هذا النوع من الالتصاق من أصعبها وأكثرها تعقيداً. ويتوقع أن تستغرق العملية 12 ساعة متواصلة وبنسبة نجاح تصل إلى 60%.

وفي هذا السياق، قال استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الطبي في عملية فصل التوأم السوري، الدكتور أحمد الفريان: "منذ وصول التوأم تقى ويقين إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، وهما تخضعان لعناية خاصة، حيث أجري لهما العديد من الفحوصات ومنها القسطرة لأوردة وشرايين الدماغ، حيث وجد الفريق الطبي المشرف على حالة التوأم التصاقا كبيرا وشديدا بين رأسي التوأم وخصوصا في الأوردة".

وأضاف الفريان أن أعضاء الفريق الطبي، وبعد دراسة حالة التوأم من كافة جوانبها، قرر أن عملية الفصل ممكنة عبر أربعة مراحل، تسبقها إغلاق لبعض الأوعية الدموية التي قام بها الدكتور رياض العقيلي. وقد بدأت المرحلة الأولى في 29 يونيو 2014، تم فيها قص الأوردة ما بين دماغي الطفلتين ووضع شريحة من السليكون بين الدماغين، وقد تمت العملية حينها بنجاح ولم تحدث أي مضاعفات. وبعد 3 أشهر من المرحلة الأولى، كانت المرحلة الثانية التي فصل فيها ما تبقى من الأوردة وجزء من الشرايين الواردة من دماغ الطفلة تقى إلى دماغ يقين، وتمت أيضا بنجاح وبدون مضاعفات.

وأوضح الدكتور الفريان أن المرحلة الثالثة من مراحل علاج تقى ويقين كانت أيضا بعد ثلاثة أشهر من المرحلة الثانية، وكانت من أصعب المراحل حيث تم فيها فصل الجزء الثالث من الأوردة والشرايين وجزء من الدماغ المشترك بين الطفلتين ووضع شريحة سيليكون بين دماغي الطفلتين، وأيضا تمت العملية بنجاح.

وأضاف الفريان أنه بعد نجاح المراحل الثلاث، استخدم الفريق الطبي ممدات الجلد تحت فروة الرأس بإشراف الدكتور مناف العزاوي والدكتور ناصر الهديب من جراحة التجميل، واتفق الفريق الطبي على أن يكون شهر فبراير 2016 موعدا لإجراء المرحلة الرابعة والأخيرة التي سيتم فيها الفصل النهائي للتوأم تقى ويقين. وبذلك تصبح مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني هي الأولى في العالم التي يتم فيها فصل هذا العدد من ملتصقي الرأس السياميين.

ونوه الدكتور الفريان في ختام تصريحه إلى أن عملية فصل التوأم تقى ويقين اشترك فيها منذ البداية فريق كامل بدءاً من طب الأطفال والتخدير وكذلك من الجراحة التجميلية وفريق العناية المركزة والتمريض إضافة الى جراحة المخ والأعصاب التي سيشترك 6 منهم في هذه العملية الأخيرة، وهم الدكتور أحمد الفريان والدكتور احمد العريدي والدكتور معتصم الزعبي والدكتور سرمد الكروي والدكتور علي بن سلمه من مدينة الملك سعود الطبية والدكتور محمود يماني من مدينة الملك فهد الطبية.