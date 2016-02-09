هيئة الاتصالات: تنظيماتنا لا تتوافق مع مكالمات "واتساب"

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة، وذلك وفقاً للمهام المناطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة.

وفي إطار ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيقاف خاصية الاتصال الصوتي عبر تطبيق الواتساب، فإن الهيئة تود أن توضح أن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي يعود للشركة المالكة للتطبيق، كما أن هذه الخاصية لا تعمل في العديد من دول العالم، ومنها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعدم توافقها مع تنظيمات تلك الدول.

وكانت خدمة المكالمات الصوتية قد عادت إلى تطبيق واتساب في السعودية لساعات عدة، السبت، قبل أن يتم حجبها مجدداً.

وقالت الشركة المسؤولة عن التطبيق في رسالة إن "الخدمة محجوبة في بعض البلدان بسبب أنظمتها وقوانينها المحلية المتعلقة بالاتصالات".

يذكر أن مكالمات واتساب قد حجبت قبل أكثر من 10 أشهر، وشكلت عودتها، السبت، مفاجأة كبيرة لدى السعوديين الذين لم يفهموا ما هي الأسباب وراء ذلك في ظل غياب أي إعلان رسمي أو أخبار تفيد بذلك قبل العودة.