إحباط تهريب 600 ألف حبة كبتاغون في ألواح خشبية

نجح جمرك ميناء ضباء في تبوك السعودية بإحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 616 ألفاً و470 عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية أخشاب وردت للسعودية عن طريق الجمرك.

وأوضح علي العطوي، مدير عام جمرك ميناء ضباء، أنه "وردت للجمرك إرسالية ألواح خشبية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك عن طريق إحدى العبّارات القادمة للميناء. وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية، بحيث تم وضع الكمية داخل تجاويف الألواح بطريقة مصنعية صُممت خصيصاً لغرض تهريب الحبوب المخدرة". وأضاف العطوي أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد العطوي على الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في سبيل التأكد من سلامة الواردات من خلال إحكام الرقابة الجمركية، منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتواصلة للجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.