الجبير: سنبحث المشاركة برياً بسوريا مع الدول المختصة

أعاد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء من الرباط، حيث يقوم بزيارة رسمية للمغرب، التأكيد على أن السعودية مستعدة "للمشاركة في حال قيام التحالف الدولي بإرسال قوات برية لسوريا"، مضيفاً: "سنبحث تفاصيل المشاركة بقوات برية في سوريا مع الدول المختصة".

وعقد الجبير مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، في مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، "محادثات رسمية"، أكد بعدها في مؤتمر صحافي مشترك، أن السعودية حريصة "على المحافظة على المؤسسات في سوريا ووقف القتل"، مضيفاً: "ملتزمون بتقديم كل ما يمكننا لتلبية مطالب الشعب السوري".

واعتبر الجبير أن "المباحثات في جنيف فشلت بسبب تعنت وفد النظام وروسيا". وشدد على أن "لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا وهذا أمر محسوم".

وفي الموضوع العراقي، شدد الجبير على حرص السعودية على أمن واستقرار العراق، مضيفاً: "حريصون على أن لا تكون هناك هيمنة على العراق خاصة من إيران".

من جانبه، أكد مزوار أن المغرب متضامن "بشكل مطلق مع السعودية في تصديها لأي تدخل في شؤونها الداخلية"، مضيفاً: "نقف مع السعودية ضد كل ما يهدد السلم في الخليج" و"نرفض الاستعمال المغرض للطائفية والتدخل في شؤون الدول". وشدد على أن "عاصفة الحزم أتت دفاعا عن الشرعية في اليمن".

أما عن سوريا فقال وزير الخارجية المغربي: "الحل في سوريا رهين بمرحلة انتقالية يديرها الشعب السوري". كما اعتبر أن "الإرهاب آفة متشعبة والمقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لهزيمته".

يذكر أن المغرب يشارك في الائتلاف العربي، الذي تقوده السعودية، لاسترجاع الشرعية في اليمن.

وهذه أول زيارة رسمية، لوزير الخارجية السعودي إلى المغرب، منذ تسلمه منصبه.