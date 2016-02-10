"الجنادرية" يضم 350 حرفة و450 عارضاً

أوضح سعود بن عبدالله الرومي، مدير عام مهرجان الجنادرية، أن "المهرجان يهدف لتوفير بيئة مستدامة للمحافظة على التراث بكافة أنواعه، وحفظا للموروث الشعبي وما تزخر به السعودية من تاريخ منذ توحيد هذه البلاد على يدر المغفور له الملك عبدالعزيز ومن بعده الملوك من أبنائه".

وذكر الرومي أن المهرجان في دورته لهذا العام حرص على إيجاد الجديد بتوجيهات من وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله، والنائب عبدالمحسن التويجري، حيث تم توسعة المهرجان لهذا العام ليشمل مشاركة ومقرات رسمية للبلدان أعضاء مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، منها ما هو قائم وتمت مشاركة بعض منهم هذا العام، والآخر سيشارك في الأعوام المقبلة.

واختتم الرومي حديثه بأن إدارة المهرجان حشدت كل الاستعدادات لاستقبال الزوار. وأضاف أن عدد الحرف بلغت 350 حرفة، والعارضين 450 عارضا وممارسا لها.