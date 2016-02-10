تشكيك بمصداقية محاكمة السجناء السعوديين في العراق

شككت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان غير الحكومية في عدالة أحكام الإعدام الصادرة ضد سعوديين في العراق، واعتبرتها وقعت نتيجة ضغوط طائفية، وأن ظروفاً أمنية إقليمية لعبت دوراً كبيراً في إصدارها.

واعتبرت الجمعية أنه بالغالب يتم إجبار المتهمين تحت الضغط على إجابات تُدينهم، إضافة إلى اتهامات ينكر المتهمون ارتكابها، ومع ذلك يُحكم فيها ضد المتهم دون توافر الأدلة المُدينة له.

وكان السفير السعودي لدى العراق، ثامر السبهان، قد أكد متابعته ملف السجناء السعوديين في العراق، وأنه تمت مخاطبة الجهات العراقية المعنية لمناقشة قضاياهم، ومدى إمكان إعادة محاكمتهم بدفاع محامين من السفارة.