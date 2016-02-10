لا بد أنكم قد سمعتم عن «سي السيد»، البطل الروائي لثلاثية نجيب محفوظ. لكن هناك جانبا غامضا في شخصية سي السيد لم يسمع عنه الكثير. فالجميع على الغالب يعرف أنه كان قاسيا في تربية أولاده ومستبدا جدا مع زوجته «أمينة»، فهو يعاملها كما لو كانت أسيرة في بيته وخادمة.

تبدأ أمينة يومها بالصلاة جماعة خلف سي السيد ثم تقوم بإعداد وجبة الإفطار التي يستأثر بها سي السيد، حتى إن أنهى طعامه تحلق حول البقايا أطفاله وأمهم.

وتختم أمينة يومها الشاق بغسل قدمي سي السيد حين يعود من «العوامة»، وهي مركب على النيل يجتمع فيها مع رفاق السهر والخمر والطرب.

سي السيد بمظهره الحازم شديد التدين يشبه مجتمعاتنا العربية كثيرا. أما ابنه «كمال» الذي نفر من التدين وتحول لشخص محتار ومليء بالأسئلة بسبب صدمته حين رأى حياة والده السرية بالصدفة داخل العوامة، فشاهد والده المتدين يضرب الدفوف حول الراقصات؛ ولسبب آخر أيضا وهو أنه اكتشف أن قبر الحسين الذي يزوره عشرات المصريين يوميا لقضاء حوائجهم ليس هو الموضع التاريخي الحقيقي لقبره، فالحسين لم يدفن في القاهرة.

أما كمال هذا فيذكرني ببعض المتسائلين الذين يظهرون بيننا ببالغ حيرتهم ولديهم أسئلة تربكهم. وكان آخرهم أستاذا جامعيا بعث بتسجيل صوتي لشيخين من شيوخنا الأفاضل، فقام أحدهما بتسريب التسجيل ليتم فصله من جامعته على الفور. دون التحقيق والتأكد من صحة التسجيل المنسوب إليه. ولعلنا نستطيع وضع قائمة بأسماء روائيين وصحفيين وشعراء حكم عليهم بالردة والخروج من ربقة الإسلام في أروقة المحاكم أو حتى على ألسنة الناس.

أتسامح مع شخصية كمال ابن سي السيد لأنه لم ير في حياته من هو أكثر من والده استقامة وتدينا وقسوة حين يكون في بيته أو بين الناس، لكنه حين يخلو بنفسه يتحول لسخرية ومهرج في مجالس الأنس والشرب والتهتك. ولأنه اكتشف أن زيارة قبر الحسين خرافة لا تستند إلى حقيقة علمية أو تاريخية. لعل تسامحي نابع من شعوري بأن كمال بأسئلته وارتباكه المعلن أقرب لله من سي السيد المنافق الذي يخفي غير ما يعلن.

* نقلاً عن "عكاظ"