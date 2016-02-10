هيئة الأمر بالمعروف: ضبط فتاة النخيل مول غير نظامي

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، الشيخ محمد السبر، أن فرقة الهيئة التي كانت متواجدة بموقع مجمع النخيل بالرياض لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف، مما ترتب عليه تصعيد الموقف، مشيراً إلى أن التحقيقات في حادثة فتاة النخيل مول، أظهرت أن الفتاة ارتكبت مخالفة تستوجب استيقافها.

وأكد السبر أن الرئاسة العامة للهيئة اتخذت العقوبات اللازمة بحق منسوبيها المشاركين في الواقعة، وفق ما تقتضيه التعليمات والأنظمة. كما شدد على أن الهيئة تراعي التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية في جميع إجراءاتها ولا تقبل المساس بحقوق المتهم التي كفلها له الشرع والنظام، ولا تقبل أي تجاوزات بحق منسوبيها، وتتخذ الإجراءات المناسبة في حال حدث ذلك.

وجاء ذلك بعد حملة في وسائل التواصل الاجتماعي في هاشتاق #فتاة_النخيل_مول تناقلت مقطعاً مصوراً يظهر فتاة تصرخ أمام أحد المولات الكبرى بالرياض، لدى محاولة شخص اقتيادها بينما تقف سيارة تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جوارهم حتى جاء أحد الحراس الذي اعترف بمساعدتها على الهرب من قبضة الهيئة.