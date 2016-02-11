السعودية.. 5.3 مليار ريال لدعم مشروعات الأسر المنتجة

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الصادرة بقرار مجلس الوزراء، نصت على أن يخصص البنك السعودي للتسليف والادخار ملياري ريال لدعم المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة، ومليارا و500 مليون ريال لمشاريع الأسر المنتجة لمساعدتها على اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء هذه الأسر أنشطتها.

وقال خلال زيارته لمقر الأسر المنتجة بجناح وزارة الشؤون الاجتماعية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين، إن الأسر المنتجة ستكون في صلب وأولوية اهتمامات البنك السعودي للتسليف والادخار، موجهاً مسؤولي البنك وإدارة جناح الوزارة إلى استطلاع آراء الأسر المنتجة لجمع ورصد وإحصاء الصعوبات التي تواجهها للعمل على معالجتها.

واستمع وزير الشؤون الاجتماعية خلال الزيارة إلى آراء الأسر المنتجة والصعوبات التي تواجهها، واعداً تلك الأسر بتقديم كل الدعم الذي تحتاجه.

وكان الدكتور ماجد القصبي أثناء استماعه للأسر المنتجة يوجه وكلاء الوزارة ومدير بنك التسليف لتدوين الملاحظات والبدء بوضع تصور شامل بدعم الأسر المنتجة في كل احتياجات تمكينهم في ضوء رؤية الوزارة بالانتقال بمستفيديها من الاحتياج إلى الإنتاج ومن الضمان للأمان.

كما تفقد مقر جناح الوزارة بالجنادرية وما يقدمه من خدمات، كما زار مقر جناح الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية، والتقى بالمسؤولين عنه واستمع إلى ما يقدمه الجناح من خدمات للمستفيدين والمبادرات للارتقاء بها.

ورافق وزير الشؤون الاجتماعية خلال الزيارة وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل، ووكيلة الوزارة المساعدة للأسرة لطيفة أبونيان، والوكيل المساعد للتنمية الدكتور حماد الحمادي، ومدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبدالله النملة والمدير العام المكلف للصندوق الخيري يزيد الرشيد.