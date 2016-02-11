عسيري: السعودية جاهزة لإرسال قوات إلى سوريا

قال العميد أحمد عسيري، المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، إن المملكة جاهزة لإرسال القوات إلى سوريا بمجرد اتخاذ التحالف قرارا بذلك، مشيرا إلى أن التدخل البري في سوريا تحيطه المخاطر كأي عمل عسكري آخر، لكنه شدد على أن إعلان السعودية المشاركة بقوات على الأرض قرار لا رجعة فيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بروكسل بمقر حلف الناتو عقب اجتماع لدول التحالف لمحاربة داعش، أن التحالف الإسلامي ضد الإرهاب سيدخل حيز التنفيذ خلال شهرين، مؤكدا "انتهينا من الجهود الدبلوماسية لتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب".

وأكد عسيري أن الإيرانيين يدعمون ميليشيات إرهابية في العراق وسوريا.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، يترأس وفد المملكة ضمن اجتماع دول التحالف لمحاربة تنظيم داعش في مقر حلف الناتو في بروكسل.

والتقى وزير الدفاع السعودي، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، ووزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، ووزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، ووزيرة الدفاع الألمانية الدكتورة أورسولا در لاين، كلا على حدة، وذلك على هامش اجتماع دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وجرى خلال اللقاءات استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول، خاصة في الجوانب الدفاعية، إلى جانب تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقد أشاد الوزراء بالخطوة الرائدة التي أقدمت عليها المملكة بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، وأن ذلك سيكون داعماً للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.