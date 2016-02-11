قطان: خادم الحرمين الشريفين يزور مصر في أبريل

صرح السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، اليوم الخميس، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سوف يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية في الرابع من شهر أبريل القادم، وذلك وفقاً لبيان صادر من السفارة السعودية بالقاهرة.

وأكد السفير أن هذه الزيارة تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين بمصر حكومةً وشعباً، وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.