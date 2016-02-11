معلم يفتح النار في مكتب تعليم بجازان ويقتل 6

اقتحم معلم مكتب التعليم بالدائر في جازان حاملا رشاشا وأطلق النار على مشرفي وموظفي المكتب، ما أدى بحسب الأنباء الأولية إلى مقتل 6 وإصابة آخرين بجروح.

وتقوم الجهات الأمنية حاليا بالتحقيق في الواقعة، فيما أشارت معلومات صحافية إلى أنه تم إلقاء القبض على المعلم.

ونقلت جريدة "الرياض" عن بيشي الصرخي، الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بجازان، بأن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم الخميس بلاغا عن حدوث مشاجرة وإطلاق نار في مكتب التربية والتعليم بمحافظة الدائر، وإن به عددا من المصابين.

وأضاف الصرخي أنه على الفور تم توجيه 5 فرق للموقع، ولدى وصول أول فرقة تبين وجود 5 حالات وفيات بالموقع، وإصابة واحدة حرجة مازالت بالموقع، بينما تم نقل إصابتين عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية، وتم التعامل مع المصاب وتقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى بني مالك لاستكمال علاجه، فيما تتواجد الجهات الأمنية بالموقع.