موجز تاريخ الأرض

تشكلت الأرض قبل 4500 مليون سنة في حين لم تظهر النباتات فوقها إلا قبل 475 مليون سنة (أي في الجزء العاشر والأخير من كتاب الأرض)!

وفي حين ظهرت الحشرات قبل 400 مليون عام وانقرضت الديناصورات قبل 65 مليون عام، لم نظهر نحن البشر إلا قبل 200 ألف عام فقط!

هذه المقارنات السحيقة تؤكد أن الانسان هو آخر الواصلين للكوكب وأنه عاش فوقه أقل من بقية المخلوقات..

على أي حال؛

بهدف تبسيط الأرقام الفلكية على كوكب الأرض قررت عمل موجز بأهم الأحداث الحيوية فوقه من خلال المعادلة التالية:

سأجعل التواريخ بالأيام (بدل ملايين السنين) لسهولة الاستيعاب.. ثم أفترض أن كل "يوم" يساوى 2,5 مليون عام...

وبقسمه عمرها الأصلي 4500 مليون عام، على 2,5 مليون عام، تصبح الأرض وكأنها خلقت قبل 1800 يوم فقط.

.. وبناء على هذه المعادلة تكون الأرض قد مرت بالأحداث الرئيسية التالية منذ تشكلها:

- قبل 1800 يوم (أو خمس سنوات تقريبا) تشكلت ككوكب من غبار كوني انضغط في بؤرة صغيرة بفعل الجاذبية..

- وقبل 1600 يوم بدأت قشرة الأرض الخارجية بالبرودة والتصلب (في حين لاتزال داخلها حمم تغلي)..

- وقبل 800 يوم ظهرت أولى الخلايا الحية (وهو ما يعني أن الأرض ظلت في أول ثلاث سنوات دون حياة من أي نوع)..

- وقبل 400 يوم ظهرت أولى الكائنات متعددة الخلايا (وأربعمائة يوم تساوي حسب معادلتنا 1000 مليون سنة).

- وقبل 240 يوما ظهرت أولى الحيوانات بسيطة التركيب.

- وقبل 228 يوما ظهرت مفصليات الأرجل.

- وقبل 220 يوما ظهرت أولى الحيوانات المعقدة.

- وقبل 200 يوم فقط ظهرت الأسماك وبعض البرمائيات البدائية.

- وقبل 190 يوم ظهرت نباتات الأرض (أي قبل ستة أشهر فقط)..

- وقبل 160 يوما ظهرت الحشرات والبذور.

- وقبل 144 يوما ظهرت البرمائيات.

- وقبل 120 يوما ظهرت الزواحف والديناصورات (في آخر 4 أشهر من عمر الأرض).

- وقبل 80 يوما ظهرت الثديات (وازدهرت بفضل انقراض الديناصورات الزاحفة).

- وقبل 60 يوما ظهرت الطيور..

- وقبل 52 يوما ظهرت الأزهار..

- وقبل 26 يوما انقرضت الديناصورات الطائرة.

- وقبل يوم واحد فقط ظهر أول جنس بشري (وراجع مقالي: الفرق بين الجنس البشري والنوع الإنساني)..

- وفي آخر ساعتين فقط ظهر الإنسان الحديث (نحن) وهو ما يمثل عمرنا فوق الأرض..

- أما إنسان النياندرتال (الذي ظهر قبلنا) فانقرض قبل ربع ساعة فقط من عمر الأرض الذي يمتد لخمس سنوات..

.. وكل هذا يعني أن اختراع الكتابة، وظهور الأنبياء، وقيام الحضارات السومرية والصينية والفرعونية، لا تساوي غير دقائق معدودة من تاريخ الكوكب التي تشكل قبل 4500 مليون عام..

* نقلاً عن "الرياض"