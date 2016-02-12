السعودية: ليس لدينا طموح يتجاوز حدودنا

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة، أنه "ليس لدى السعودية طموحات لتجاوز حدودها"، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه تحديات كثيرة، أهمها مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية.

وشدد على أن مستقبلاً مشرقاً ينتظر المنطقة، إذا ما تخلصت من تلك التحديات.

وقال الجبير إن تدخل بلاده في اليمن جاء من أجل الحفاظ على الحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيات مدعومة من إيران وحزب الله، ومسلحة تسليحاً جيداً، ومن بين مخزونها الصواريخ الباليستية.

وأوضح أن "تدخلنا (السعودية) في اليمن جاء بناء على طلب حكومته لمنع انهياره".

وأعلن وزير الخارجية السعودي أن "الحكومة الشرعية في اليمن تسيطر الآن على 75% من أراضيه"، ما يسمح بإيصال مواد الإغاثة الإنسانية إلى مجموعات كبيرة من السكان.

وفي الملف السوري، قال وزير الخارجية السعودي إن الهدف الحالي هو إزاحة بشار الأسد عن سوريا، مضيفاً "وسوف نحققه".

وذكر أن "داعش منظمة إرهابية لا تقوم على أي دين أو أخلاق"، مشيرا إلى أن اعتبارها منظمة إسلامية منافٍ للحقيقة.

وأضاف أن بيئة داعش الخصبة في سوريا ستزول مع رحيل الأسد.