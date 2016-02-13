السعودية.. ضبط 20 ألف زجاجة خمر مخبأة مع زنجبيل

شهد جمرك البطحاء بالسعودية إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت 20.376 (عشرين ألفاً و376) زجاجة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك عبارة عن "زنجبيل".

وقال عبدالرحمن المحنّا، مدير عام جمرك البطحاء إنه وردت للجمرك إرسالية عبارة "زنجبيل" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة ضمن الإرسالية، بحيث تم وضع صناديق الخمور بطريقة فنية مع كراتين الزنجبيل، وذلك بقصد التمويه على رجال الجمارك، وأضاف المحنّا أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير عام جمرك البطحاء أن المهربين يسعون دائماً لاستغلال مثل هذه السلع الواردة للمملكة لمحاولة إدخال الممنوعات، إلا أن كافة منسوبي ومنسوبات الجمارك أصبح لديهم المعرفة الكاملة بكافة وسائل التهريب التي يسلكها أرباب التهريب.