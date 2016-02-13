كيف سقينا الفولاذ؟

قبل 40 عاماً تقريباً قادني أخي الأكبر إلى دار الكتب الوطنية في شارع الخزان بالرياض، ثم أطلقني هناك فقد دللت الطريق. لا أعرف هل عشق القراءة وراثة أم تأثر بيئي بمن حولك أم خاصية فردية؟ على كل حال أزعم أن كل هذه العوامل توفرت أو وجدت لدي أو في محيطي.

بمجرد دخولي بدايةً قسم الأطفال بحكم سني، وأنا مندهش يغمرني حماس طائل لقراءة الروايات التي وفرها لي أخي، وهي هدية لا أنساها ما حييت، فعشق الكتب والروايات لا يأتي غريزياً فقط.

كنت أذهب كل عصر تقريباً مع ابن خالي وصديقين لنا وأعمارنا تراوح بين الـ11 و14، وكان عمري 13 عاماً، وعادةً ما نصل قبل أن تفتح المكتبة أبوابها، فكانت المفارقة الطريفة التي لا تنسى أنني وسعداً ذا الـ14 ندخل من خلال أسوار الساتر الحديدي، إذ كانت رؤوسنا أصغر بينما الأصغر سناً رؤوسهم أكبر، فينتظروننا خارج المكتبة حتى تفتح في أوقات العمل المسائي.

مرافقيَّ لم يكونوا يحبون القراءة وإنما يصحبونني للتسلية، وأحياناً يسخرون من هذه الرغبة لدي ويسمونني الفيلسوف أو المتمدن، بينما كنت حقاً أعشق الكتب وبالذات الروايات، وتعاطف معي مدير المكتبة وبعد وساطة من أخي سمح لي أن أنتقل إلى مكتبة البالغين، إذ كانت مكتبة الأطفال أقل من طموحاتي.

تعرفت هناك على روايات شعبية كالأميرة ذات الهمة وابنها عبدالوهاب، وعلى سيف ابن ذي يزن، وعلى حمزة البهلوان، وكنت في المنزل قد قرأت عنترة بن شداد وفيروز شاه.

كلها كانت أساطير من تأليف رواة هدفها الخفي التمجيد بقومية البلد الذي نشأ فيه هؤلاء الأبطال، فعنترة على سبيل المثال كان في القصيباء بمنطقة القصيم السعودية، بينما فيروز شاه من مفاخر الأساطير الفارسية (إيران الآن)، وسيف ابن ذي يزن بطل يمني وهكذا، وهذا يوضح أهمية هذه الثقافة.

هناك أيضاً تعرفت على سليمان القانوني التركي، وعلى محمد الفاتح الذي غزا واحتل القسطنطينية، على رغم أن الرواية التي قرأتها لم تعكس انطباعاً إيجابياً عنه.

المؤكد أن الكتب في شكل عام تصنع الكثير لعقول الأطفال والشباب وتصوغهم في شكلٍ ما، إذ كان من الطبيعي أن يكون الصراع الثقافي جزء مهم من صراع الحضارات، وهو ما برع فيه السوفيات من قبل إلى حدٍ ما.

فقلعة الشيوعية سابقاً كانوا ينتجون ويطبعون الآلاف من الكتب والوثائق والمجلات والصحف الفاخرة التجليد عن الماركسية وعن الأبطال السوفيات، وعن مشاريعهم للعالم والثورة وزعمائهم ويبذلون في ذلك مبالغ طائلة.

من دون شك ليس كل ما يتمناه السوفيات سيتحقق أو تحقق، ولكنه أدى دوراً حيوياً من دون ريب، فقد كانت السلبيات كثيرة والعراقيل أكثر فخصمهم اللدود الأميركي كان أكثر مالاً ودعايةً، فضلاً عن أنه لم يكن يلجأ للستار الحديدي بالنسبة لشعبه عكس السوفيات.

المسألة الأخرى أن كثيراً من الكتب كانت تعتمد الدعاية المباشرة الفجة التي لا تدخل للقلب بسهولة ولا للعقل أيضاً، وهذا لا يمنع أن هناك كتباً عظيمةً أو روايات رائعة في وقت احتدام الثورة، ومنها الأم لمكسيك غوركي، بينما خلّد البعض تجاربهم الحقيقية في روايات، ومنهم رواية «كيف سقينا الفولاذ» للكاتب نيقولاي أوستروفسكي، وهي في الواقع أقرب إلى ملحمة تحكي قصة ذلك الشاب الشيوعي، الذي على رغم عمره القصير إذ مات في الـ32 من عمره، إلا أنه كان رمزاً للبلشفي المناضل الذي قاتل وناضل في سبيل وطنه.

ومن أروع المقاطع في الرواية، عندما صادف حبيبته في فترة المراهقة ابنة جارهم، وهي من أصحاب الطبقة الثرية، التي بسبب الثورة افترقت عنه، إذ شاهدها مع زوجها المهندس وحدث شجار بالكلمات ثم رحل الزوجان وقال عنها فيما بعد: كانت فتاة طيبة، رقيقة المشاعر. سوى أنها لا تصلح للنضال. وليس هذا بالنادر. فإن الناس الذين لم يكونوا قادرين على النضال في سبيل قضية عامة، كانوا غير قادرين على بناء حياتهم الخاصة. الاهتمام بالرواية السعودية أصبح أكثر من ملّح، ولعل الأسماء من شابات وشبان تزداد بكثرة في هذا المجال، لكن الأهم هو الكيف وليس الكم، على رغم أنني من المنحازين للعنصر النسائي الذي أراه تجاوز نظراءه من الرجال كماً وكيفاً.

*نقلاً عن "الحياة"



