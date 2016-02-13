وزير التعليم يتقدم مشيعي جنازة 6 معلمين بجازان

شيع أهالي جازان عصر اليوم 6 معلمين راحوا ضحية حادث أليم بمكتب تعليم الداير، حيث أدى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من القيادات التربوية في المنطقة صلاة الميت عليهم.

وقدم وزير التعليم أحر التعازي لذوي المتوفين في إطلاق النار بمكتب التعليم في الداير، وذكر أن الحادث يحظى بمتابعة واهتمام الوزارة وتعليم صبيا.

يذكر أن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم محمد بن عبده الحربي صرح بأنه عند الساعة الثانية من ظهر الخميس الماضي، باشرت دوريات الأمن بمحافظة الداير بلاغاً عن قيام أحد مراجعي إدارة التعليم بالمحافظة بإطلاق النار على عدد من الموظفين، وهم يؤدون مهامهم مما نتج عنه مقتل (٦) ستة منهم، وإصابة (٢) آخرين وتم القبض على الجاني.