جناح الحرمين الشريفين بالجنادرية في صور

يعد جناح الحرمين الشريفين بمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 30 من الأجنحة المميزة، والتي شهدت إقبالا من الزوار والمهتمين بالمجال الديني للتعرف عن قرب عن المشاريع التي شهدت خلال فترة الدولة السعودية بدءا من مؤسسها الملك عبدالعزيز إلى عهد الملك سلمان ومراحل التطوير الزمنية وفق تطلعات المستقبل في التوسع، وما يشهده الحرمان الشريفان من زيادة من ضيوف الرحمن على مدار العام.

وركز الجناح على كل مراحل التطوير فشمل كسوة الكعبة المشرفة التي تقدر قيمتها سنويا بـ22 مليون ريال ومشروع بئر زمزم والأواني التي تستخدم أثناء الكعبة المشرفة والأطياب المخصصة لها، بالإضافة إلى شاشة عرض مرئية عملاقة تحكي أعمال إدارة شؤون الحرمين الشريفين وغيرها من اللوحات التوضيحية إلى بعض المهام والأعمال الخاصة.. العربية.نت زارت الجناح ووثقت بعض ما يحتوي عليه الجناح من مقتنيات وصور.