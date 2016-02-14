الجبير: سويسرا تتولى رعاية مصالح السعودية في إيران

أعلن وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري بالرياض، أن سويسرا ستتولى رعاية مصالح السعودية في إيران.

وفي سياق آخر، أوضح الجبير أن "الأسد لن يبقى في السلطة وهذا أمر مؤكد.. زوال الأسد عن السلطة إما من خلال عملية سياسية أو عسكرية".

وأضاف الجبير: "لسنا مهتمين بمغامرات تتخطى حدودنا بل نسعى لجوار آمن"، موضحاً أن "هدفنا إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا".

وشدد على أن "النظام السوري يستمر في تأخير الحل السياسي". وأكد أن "العملية السياسية بسوريا تبدأ فور دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ".

وفي سياق آخر، ذكّر بأن "مليونين ونصف المليون سوري أتوا إلى السعودية منذ بدء الأزمة".

من جهته، أوضح وزير خارجية سويسرا ديديه بورخالتر أن "هناك فرصة ولو محدودة لاستئناف المفاوضات السورية".