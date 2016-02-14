السعودية تحذر مبتعثيها من ارتداء الزي الوطني بأستراليا

حذرت السفارة السعودية لدى أستراليا الطلاب والمبتعثين من ارتداء الزي الوطني السعودي في الأماكن والتجمعات العامة، واستخدام وسائل المواصلات العامة ليلا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نظراً لتكرار التهديدات التي تتلقاها بعض المدارس الأسترالية من احتمال تعرضها للخطر، وحرصاً من السفارة على أمنكم وسلامتكم نلفت انتباهكم إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة التي تصدرها السلطات الأسترالية المختصة، وعدم ارتداء الزي الوطني في الأماكن والتجمعات العامة، إضافة إلى تجنب الخروج في أوقات متأخرة والتواجد في الأماكن النائية كالأزقة المظلمة أو الأماكن المشبوهة، وتجنب سلك الطرق المجهولة أو استخدام المواصلات العامة ليلاً، تحسباً من التعرض لأي اعتداء من قبل جماعات أو أشخاص مغرضين".

كما دعت السفارة السعودية إلى الاتصال بها في حالات الطوارئ على الرقم :0061432257277.