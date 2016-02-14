السعودية تدشن حساباً رسمياً لـ"رعد الشمال" على تويتر

دشنت المملكة العربية السعودية حساباً رسمياً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاصاً بتغطية أحداث تدريبات "رعد الشمال"، أكبر تمرين عسكري عربي إسلامي تشهده المنطقة والعالم باستضافة السعودية، والتي تقام بمدينة حفر الباطن، شمال المملكة.

وقد أطلق الحساب باسم درع الوطن @diraalwatan باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

وشملت أول تغريدة معلومات عن تدريبات "رعد الشمال"، التي تقودها السعودية، بمشاركة 20 جيشاً من جيوش دول المنطقة، إضافة إلى قوات "درع الجزيرة"، حيث يهدف التدريب العسكري إلى إبراز القدرات القتالية العالية لهذه الدول.