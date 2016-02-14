السعودية تدمر صاروخ سكود أطلق من اليمن نحو خميس مشيط

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها السبت، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت عند الساعة العاشرة إلا ربعا مساء، صاروخ سكود تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط، حيث تم تدمير منصته.

وكانت القوات السعودية قد دمرت الأسبوع الماضي أيضاً صاروخ سكود كان متجهاً نحو خميس مشيط.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك ما يقارب 300 صاروخ سكود، بحسب تصريحات سابقة للعميد أحمد عسيري.

على صعيد آخر، كثفت طائرات التحالف العربي قصفها لجيوب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قرب صنعاء، في حين تواصل قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني الوطني زحفهما في اتجاه العاصمة اليمنية.