السعودية.. نجاح عملية فصل توأم سيامي سوري

أعلن استشاري جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي في عملية فصل التوأم السيامي السوري، الدكتور أحمد الفريان، نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري (تقي ويقين) التي جرت الأحد في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستمرت قرابة 14 ساعة.

ورفع الدكتور الفريان، في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب العملية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بهذه المناسبة، كما شكر الأطباء على ما بذلوه لإنجاح هذه العملية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي في عملية فصل التوأم السيامي السوري أن العملية سارت كما خطط لها دون أي مضاعفات، حيث بدأت المرحلة الأولى بتخدير الطفلتين تقي ويقين، ووضع القسطرات اللازمة كافة، والمرحلة الثانية بدأت بعمل فتحة في الجلد وإزالة موسعات الأنسجة، ثم عمل فتحة بالجمجمة بين التوأم، في حين كانت المرحلة الثالثة الفصل الميكروسكوبي تحت المجهر، حيث يتم فصل الدماغين عن بعض، وكذلك فصل الأوردة والشرايين بين الطفلتين.

وأضاف أن المرحلة الرابعة تضمنت الفصل النهائي، وشملت فصل الجدار الخلفي للجمجمة وقلب التوأم، ثم قلب الطفلتين للوصول للجهة الأخرى من الرأس، وعمل فتحة من أجل فتح الجلد المتبقي، والعمل على الالتصاق المتبقي في الجمجمة، إضافة إلى فصل الجزء المتبقي من الدماغ في هذه المرحلة.

وأشار الدكتور الفريان إلى أن الفصل النهائي للطفلتين جرى بمشاركة جميع أعضاء فريق جراحة المخ والأعصاب، بعد ذلك نقلت الطفلتان على طاولتي جراحة منفصلتين لعمل ترقيع السحايا، بعدها تمت إعادة الترميم لكلتا الطفلتين في المرحلة الخامسة، حيث تم إجراء هذه المرحلة بواسطة فريقين لجراحة المخ والأعصاب، فيما كانت عملية التغطية والتضميد في المرحلة السادسة والأخيرة.