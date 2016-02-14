بالصور.. سعودي يفتح حديقة حيوان في منزله

غامر المواطن صالح مغرم الشهري بحياته، وكرس كل وقته لجمع وتربية الحيوانات بأنواعها، حيث يجد نفسه في هذه الهواية.

بدأت الفكرة منذ أن كان عمره لا يتجاوز 15 عاما، حرص الشهري في مشروعه على التنوع وخلق بيئة مناسبة يتعايش معها كل نوع، حتى كوّن حديقة حيوانات مصغرة بجوار منزله، فاشتملت على الضباع والثعابين والنسور والغزلان والكلاب البوليسية والحراسة والجمال والأغنام وبعض الطيور البرية.

وأفاد الشهري في تصريح لـ"العربية.نت" أن مشروعه يعد هوية يقضي بعض الوقت بينها ومتابعتها وتقديم الوجبات لها ورعايتها، مشيرا إلى تكاليفها المالية العالية. "العربية.نت" زارت الشهري في حديقة منزله ووثقت ذلك في صور: