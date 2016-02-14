جريمة مروعة في الرياض.. ابن يقتل أمه المسنة

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن أقدم على إطلاق النار على والدته المسنة ما أدى إلى وفاتها.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان "أنه عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر السبت تلقت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام أحد الأشخاص (في العقد الرابع من العمر) بإطلاق النار على والدته المسنة بحي بدر غرب العاصمة الرياض، ما نتج عنه وفاتها على الفور، وبتوفيق من الله تم في وقت وجيز القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة بواسطة وحدة التحريات بمركز شرطة الشفا".

كما باشرت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة إجراءات الضبط الجنائي، وإحالة المتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.