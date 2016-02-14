40 أسرة مكية تنافست على تسويق منتجاتها من المعمول

ظهرت أخيرا مؤشرات إيجابية نحو تمكين الأسر المكية من إيجاد نقاط بيع لمنتجاتها بعد مطالبات عديدة من هذه الأسر.

وأطلقت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أول سوق متخصصة بالمعمول المكي، والتي ربما تغير المعادلة قليلا نحو تحقيق أحلام عدة أسر مكية.

أكثر من 40 أسرة منتجة تتحلق حول أسوار غرفة مكة المكرمة بهدف التسويق الذي تسعى إليه الأسر المكية، حيث تتسابق الأسر هنا في إبراز فن صناعة المعمول بأشكاله المتعددة.

وتمتاز الأسر المكية منذ عقود طويلة بصنع المأكولات الحجازية على جميع أنواعها، ما جعل منها مصدر دخل لهذه العائلات.

إلى جانب التحفيز المعنوي الذي تتلقاه الأسر هنا تأتي الاستفادة أيضا من نقل تجارب وخبرات الأسر بين بعضها بعضا، ما يخلق للأسر المنتجة في مكة قدرة أكبر في التسويق لمنتجاتها.